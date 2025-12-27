Yeni Şafak
Beşiktaş’ın istediği dünya yıldızı için resmi açıklama: ‘Ocak ayında her şey olabilir...’

27/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
Ziraat Türkiye Kupası ve ligde sezonu galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, ocak ayı kış transfer sezonu için için kaleci arayışlarına başladı. Siyah-beyazlıların radarına Premier Lig devi Chelsea'nin genç eldiveni girdi. Oyuncu için ise bugün İngiltere'den bomba bir açıklama düştü. İşte detaylar.

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kaleci takviyesi yapabilir.


İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giyen kaleci Filip Jorgensen, siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan isimlerden biri.


Premier League'de bugün Aston Villa ile karşılaşacak Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca, ara transferle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Filip Jorgensen ile ilgili soruya yanıt verdi.



"Ocak ayında neler olacağını göreceğiz"



Daily Mail'in aktardığı haberde Maresca, Jorgensen’in takımdan kiralık olarak ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruya, "Ondan memnunuz. Ama aynı zamanda herkes oynamak istiyor.


Ve oynamazlarsa mutlu olmuyorlar. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.



