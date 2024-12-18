Beşiktaşlı futbolcunun çöpleri tekmeleyip yemekhaneyi dağıttığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta mevcut başkan Hüseyin Yücel, katıldığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı. Yücel, görevde oldukları süreçte bir futbolcunun tesislerde çöpleri tekmeleyip yemekhaneyi dağıttığını ve bu davranışından dolayı kadro dışı bıraktıklarını açıkladı.
Beşiktaş'ta gerçekleşecek olan seçimli olağan genel kurul öncesi mevcut başkan Hüseyin Yücel, Gündem Beşiktaş Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlıların son durumuna ve seçim vaatlerine değinen Yücel, çarpıcı ifadeler kullandı.
Hüseyin Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
'Borçlara da kefil olacağım'
"Beşiktaş'ın babalarına gideceğim. 40-50 kişiden 2'şer milyon euro isteyeceğim. Bunu 36 ay taksitle geri ödeyeceğiz. Faiz isteyen olursa, faizi biz cebimizden vereceğiz. 2 milyon euro verirler herhalde! Bağış istemiyorum, borçlara da kefil olacağım"
'Kulübe hibe ettim'
"Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'nin imza paralarını kulübe hibe ettim."
'Maç seçen oyuncular var'
"İçeride futbolcular arasında problem olduğu aşikar. Bu durumdaki Adana Demirspor maçını kaybetmek ne demek? Fenerbahçe maçında böyle oynamıyorsunuz ama verilecek ekstra paralara göre oynuyorsunuz. Nasıl prim olduysa, ceza da olacak. Ben, bu oyuncuların kimler olduğunu da biliyorum. Artık buna göre davranacağız. Maç seçen oyuncular var."
Göreve geldiğinizde 5 oyuncu kadro dışı bırakıldı. Nasıl oldu?
"Valentien Rosier krizi patladı. Ümraniye'de çığırından çıkmış adam. Çöpleri tekmeliyormuş, yemekhaneyi dağıtıyormuş. Samet Aybaba'nın kararıyla bu kadro dışılar gerçekleşti."