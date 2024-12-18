Beşiktaşlı futbolcunun çöpleri tekmeleyip yemekhaneyi dağıttığı ortaya çıktı

'Maç seçen oyuncular var'

"İçeride futbolcular arasında problem olduğu aşikar. Bu durumdaki Adana Demirspor maçını kaybetmek ne demek? Fenerbahçe maçında böyle oynamıyorsunuz ama verilecek ekstra paralara göre oynuyorsunuz. Nasıl prim olduysa, ceza da olacak. Ben, bu oyuncuların kimler olduğunu da biliyorum. Artık buna göre davranacağız. Maç seçen oyuncular var."



