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Beşiktaşlı taraftarlara Gedson Fernandes'ten müjde: Anlaşma sağlandı

Beşiktaşlı taraftarlara Gedson Fernandes'ten müjde: Anlaşma sağlandı

Haber Merkezi
11:096/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Gedson Fernandes ile masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı takımın önemli oyuncularından Gedson Fernandes'in sözleşmesinin uzatılması için talimat vermişti.

Özellikle İtalya'dan teklifler gelen 26 yaşındaki oyuncunun, takımdan gönderilmesine sıcak bakılmadığı biliniyordu.

Spor Arena'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Gedson Fernandes’in 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için oyuncu tarafıyla masaya oturdu ve anlaşma sağlandı.

Gedson ile 2030 yılına kadar anlaşmaya varıldığı ve maaşında da iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

Gedson Fernandes bu sezon 37 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

#Beşiktaş
#Gedson Fernandes
#Süper Lig

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