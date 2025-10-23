Yeni Şafak
Beşiktaşlı yıldız takımda kimseyle konuşmuyor: O ayrılık sonrası sessizliğe gömüldü

12:1523/10/2025, Perşembe
Beşiktaş'ta son günlerde yaşanan kaotik gelişmelerin ardından çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda yıldız ismin takım arkadaşı gittikten sonra kimseyle konuşmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ta son günlerde yaşananların ardından gazeteci Serdar Ali Çelikler çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Çelikler, katıldığı Youtube neoGündem programında siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın takım arkadaşı ayrıldıktan sonra sessizliğe büründüğünü aktardı.

Yayında konuşan, "Rafa Silva, Joao Mario gittiğinden beri kimseye selam vermiyormuş. Zaten içine kapanık, sosyal olmayan bir isim. Joao Mario da gidince iyice bırakmış. Rafa Silva’nın Fenerbahçe’ye verilmesi, Fener’den Cengiz’in bonservisi ve bir oyuncu daha alınması gibi gündemler var." dedi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Rafa, siyah-beyazlı formayla toplamda 64 karşılaşmaya çıkarken 23 gol atıp, 16 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

