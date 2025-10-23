Beşiktaşlı yıldız takımda kimseyle konuşmuyor: O ayrılık sonrası sessizliğe gömüldü

Yayında konuşan, "Rafa Silva, Joao Mario gittiğinden beri kimseye selam vermiyormuş. Zaten içine kapanık, sosyal olmayan bir isim. Joao Mario da gidince iyice bırakmış. Rafa Silva’nın Fenerbahçe’ye verilmesi, Fener’den Cengiz’in bonservisi ve bir oyuncu daha alınması gibi gündemler var." dedi.