Beşiktaş'ta ayrılacak 3 yabancı oyuncu belli oldu

Paulista için Corinthians'ın isteği sürerken Muçi'ye Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisi olduğu kaydedildi. Bu iki oyuncunun yanı sıra Joao Mario'ya gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. Gedson'un satışı konusunda ise futbolcunun %50 hakkına sahip Benfica ile anlaşmanın yolları aranıyor.