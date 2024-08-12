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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık: Resmen açıklandı

11:14 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:28 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Siyah-beyazı kulüp, İspanyol stoper Javi Montero ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

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Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş, bir oyuncusuyla daha yollarını ayırdı.

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Siyah-beyazlılar İspanyol savunma oyuncusu Javi Montero'nun sözleşmesini feshetti.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Montero, 2 gol atarken 2 de asist kaydetti.

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Beşiktaş'tan ayrılan 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

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Montero, İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander ile anlaşma sağladı.

#Beşiktaş
#Francisco Montero
#Racing de Santander
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