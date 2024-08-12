Beşiktaş'ta ayrılık: Resmen açıklandı

Siyah-beyazı kulüp, İspanyol stoper Javi Montero ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki futbolcunun yeni takımı da belli oldu.
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş, bir oyuncusuyla daha yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlılar İspanyol savunma oyuncusu Javi Montero'nun sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Montero, 2 gol atarken 2 de asist kaydetti.
Beşiktaş'tan ayrılan 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun yeni takımı da belli oldu.
Montero, İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander ile anlaşma sağladı.