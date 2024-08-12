Beşiktaş'ta ayrılık: Resmen açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.