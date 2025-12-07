Yeni Şafak
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Devre arasında dönüyor

7/12/2025, Pazar
Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş, İtalya'dan gelen kötü haberle sarsıldı. Çizme ekibi, siyah-beyazlı takımdan kiraladığı genç futbolcuyu devre arasında İstanbul'a geri gönderebilir.

Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Semih Kılıçsoy, sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu İtalya'da aradığı fırsatı bulamadı. Beşiktaş'ın, oyuncunun gelişimini desteklemek amacıyla satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cagliari'de, genç forvetin durumu hayal kırıklığı yaşattı.

İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Kılıçsoy'un İtalya kariyerinin beklenen çıkışı yapamadığını ve bu durumun bir ayrılık senaryosunu beraberinde getirdiğini manşetlerine taşıdı.

Haberde, 20 yaşındaki milli futbolcunun Cagliari'deki performansı detaylıca incelendi. Semih Kılıçsoy, geride kalan süreçte Serie A ve İtalya Kupası dâhil olmak üzere toplamda 8 maça çıkabildi, ancak sahada kalma süresi sadece 182 dakika ile sınırlı kaldı.

Genç yetenek, bu kısıtlı sürede takımı adına herhangi bir skor katkısı (gol ya da asist) üretemedi. Bu durum, İtalyan kulübünün genç oyuncudan beklentilerinin altında kaldığını ve kiralama opsiyonunu kullanma ihtimalinin azaldığını gösteriyor.

La Gazzetta dello Sport, Semih Kılıçsoy’un Cagliari’den ayrılma ihtimalinin artık "daha gerçekçi bir senaryo" haline geldiğini vurguladı. Genç oyuncunun, gelişimini sekteye uğratan bu durum karşısında kariyeri için önemli bir kararın eşiğinde olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş cephesi için ise bu durum, sezon başında gönderilen Kılıçsoy'un tecrübe kazanamadan geri dönmesi anlamına gelebilir. Siyah-beyazlı camia, devre arası transfer döneminde Türk oyuncunun Süper Lig'e dönüp dönmeyeceğini ve gelecekteki rotasını yakından takip ediyor.

