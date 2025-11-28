Beşiktaş’ta kriz büyüyor: Rafa Silva’nın serbest kalma bedeli belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılmakta kararlı olan ve sözleşmesini bedelsiz feshetmek isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva ile kulüp arasındaki ipler geriliyor. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun ayrılmasına ancak ciddi bir bonservis bedeli ödenmesi halinde onay vereceğini bildirdi. Rafa Silva’nın serbest kalma bedeli ise belli oldu. İşte detaylar.
Beşiktaş'ta uzun süredir takım antrenmanlarından uzak kalan ve veda sinyalleri gönderen Rafa Silva, sözleşmesini tazminatsız feshederek kulüpten ayrılma niyetini netleştirdi. Portekizli yıldız, bu hamlesiyle siyah-beyazlı camiada ayrılık rüzgarlarını iyice hızlandırdı.
SERBEST KALMA BEDELİ BELLİ OLDU
Portekiz basınının önde gelen kaynaklarından Record'un iddiasına göre, Beşiktaş yönetimi Silva'nın serbest kalmasına ancak 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında yeşil ışık yakacak.
Oyuncunun yakın çevresi ise bu mali yükü üstlenmeye pek hevesli değil, zira transfer pazarında sıkı pazarlıkların kapıda olduğu belirtiliyor.
Üstelik durum daha da karmaşıklaşıyor: Silva'nın eski takımı Benfica da devreye girmiş durumda ve transferi yalnızca bedelsiz olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.
Bu tutum, müzakereleri iyice tıkayan bir engel haline geldi, taraflar arasında uzlaşma zemini daralıyor.
32 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon Beşiktaş'la oynadığı 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekmiş, hücum hattına önemli katkı sunmuştu. Geleceği belirsizleşen Silva'nın, camiada hem saha içi hem de saha dışı yankı uyandıracak gibi görünüyor.