Beşiktaş’ta kriz büyüyor: Rafa Silva’nın serbest kalma bedeli belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılmakta kararlı olan ve sözleşmesini bedelsiz feshetmek isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva ile kulüp arasındaki ipler geriliyor. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun ayrılmasına ancak ciddi bir bonservis bedeli ödenmesi halinde onay vereceğini bildirdi. Rafa Silva’nın serbest kalma bedeli ise belli oldu. İşte detaylar.

1 /6 Beşiktaş'ta uzun süredir takım antrenmanlarından uzak kalan ve veda sinyalleri gönderen Rafa Silva, sözleşmesini tazminatsız feshederek kulüpten ayrılma niyetini netleştirdi. Portekizli yıldız, bu hamlesiyle siyah-beyazlı camiada ayrılık rüzgarlarını iyice hızlandırdı.



2 /6 SERBEST KALMA BEDELİ BELLİ OLDU

Portekiz basınının önde gelen kaynaklarından Record'un iddiasına göre, Beşiktaş yönetimi Silva'nın serbest kalmasına ancak 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında yeşil ışık yakacak.



3 /6 Oyuncunun yakın çevresi ise bu mali yükü üstlenmeye pek hevesli değil, zira transfer pazarında sıkı pazarlıkların kapıda olduğu belirtiliyor.

4 /6 Üstelik durum daha da karmaşıklaşıyor: Silva'nın eski takımı Benfica da devreye girmiş durumda ve transferi yalnızca bedelsiz olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

5 /6 Bu tutum, müzakereleri iyice tıkayan bir engel haline geldi, taraflar arasında uzlaşma zemini daralıyor.