Beşiktaş'ta peş peşe iki ayrılık

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Kristjan Asllani ve Salih Uçan ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, siyah-beyazlı kulüp iki futbolcuyla yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Kartal, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Inter'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristjan Asllani'nin bonservisini almama kararı verdi.
24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, uzun yıllardır kadrosunda bulunan Salih Uçan'ın da takımdan ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."