Beşiktaş'ta peş peşe iki ayrılık

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





"2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."