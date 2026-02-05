Beşiktaş'ta transfer tam bitti derken bir bomba daha yolda

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki sağ bekle 3.5 yıllık sözleşme üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağladı. Marsilya'nın 6 milyon euroluk talebine karşılık siyah-beyazlılar 4 milyon euro teklif etti. Kulüplerin anlaşmaya yakın olduğu ve pazarlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.