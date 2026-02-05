Beşiktaş'ta transfer tam bitti derken bir bomba daha yolda

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta, başkan Serdal Adalı 4 transfer yapılacağını söylemişti. 4 ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, transferin son saatlerinde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde birçok isimle yollarını ayıran ve 4 isimle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta sağ bek için en güçlü aday Marsilya forması giyen Amir Murillo.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki sağ bekle 3.5 yıllık sözleşme üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağladı. Marsilya'nın 6 milyon euroluk talebine karşılık siyah-beyazlılar 4 milyon euro teklif etti. Kulüplerin anlaşmaya yakın olduğu ve pazarlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.
Murillo, Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'yle sorun yaşamış ve Fransa Kupası'ndaki Rennes maçının kadrosuna alınmamıştı.
Fransız basınında çıkan haberlere göre Murillo, De Zerbi'yle yaşadığı sorunun ardından Marsilya'dan ayrılma kararı aldı.
Futbola ülkesi Panama'da başlayan Amir Murillo, daha önce kiralık olarak forma giydiği MLS ekibi RB New York'a 2018'de bonservisiyle transfer oldu.
2019/20 sezonunun ara transfer döneminde Anderlecht'e imza atan Murillo, 2023/24 sezonunun başında Marsilya'ya transfer oldu. Kariyeri boyunca 342 maça çıkarken 27 gol ve 34 asist kaydetti.