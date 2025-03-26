Brezilya için sürpriz hoca iddiası! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü listede

Arjantin'e Dünya Kupası elemelerinde 4-1 mağlup olan Brezilya'da, teknik direktör Dorival Junior'un koltuğu sallantıda. 62 yaşındaki tecrübeli ismin yerine getirilebilecek adaylar arasında Fenerbahçe'nin eski hocası da var. İşte detaylar...
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Brezilya'yı 4-1'lik tarihi skorla mağlup etti ve organizasyon biletini aldı.
Bu mücadele sonrası Brezilya'da teknik direktör tartışmaları alevlendi.
Sambacılar'ı çalıştıran Dorival Junior için Arjantin mağlubiyetinin bardağı taşıran son damla olduğu ifade edildi.
Öte yandan Globo Esportes Brezilya Milli Takımı için teknik direktör adaylarını da paylaştı.
Bu isimler arasında Carlo Ancelotti, Filipe Luis, Abel Ferreira ve Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus da var.