Bruno Alves kendisini en çok zorlayan iki golcüyü açıkladı: Biri Galatasaray'dan

İyi bir savunma oyuncusunun hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatan Alves, “Güçlü olmak gerekiyor. Eğer forvet oyuncusu sizden daha güçlü olursa gol atar. Bu yüzden agresif ve güçlü olmalısınız. Futbolcu bir aileden geliyorum. Babam da defans oyuncusuydu. Farklı tarzlarımız vardı ama gol yememek için her zaman güçlü ve agresif olmak şart” açıklamasını yaptı.