Tüm dünyada hayatı bir aylığına durduracak olan futbolun en büyük sahnesi nihayet açılıyor! ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği dev organizasyon olan 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü yani bugün oynanacak dev açılış mücadelesiyle resmen başlıyor. Tarihin en geniş katılımlı turnuvası olma özelliğini taşıyan bu dev şölende ilk düdük çalacak. Peki, bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Haziran Perşembe günün maç programı ve yayın bilgisi…

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan bugün başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonun açılıış karşılaşması, 11 Haziran Perşembe bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Turnuvanın ilk maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika kozlarını paylaşacak.



2 /6 48 takımın mücadele ettiği ve tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası olan 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlıyor. Final karşılaşması ise 19 Temmuz’da oynanacak.



3 /6 Futbolseverler, turnuvanın ilk düdüğüyle birlikte yaklaşık bir ay sürecek Dünya Kupası heyecanını TRT ekranlarından takip edebilecek.



4 /6 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı olan Meksika - Güney Afrika mücadelesi, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Mexico City’de oynanacak ve TRT ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.



5 /6 BUGÜN DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR? Bugün 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Meksika ve Güney Afrika saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

