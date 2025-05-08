Burak Yılmaz bu sezon lige damga vuran ismi açıkladı! "Harika bir futbolcu"

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'nin yanı sıra Fransa'da, Hollanda'da ve Çin'de de forma giyen Burak Yılmaz, "Türk futbolunda en büyük sıkıntının ne olduğunu düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:





"Futbol bir spor. Her sezon bir takım şampiyon olacak. Bunu kabullenmemiz lazım. Yurt dışında da oynadım. Bu, bir kültür. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak maç için insanlar stadyuma saat 14.00'te gidiyor. Orada bir etkinlik oluyor. Maçtan sonra skor ne olursan olsun etkinliğe devam ediliyor. İnsanlar bunu bir kültür ve eğlence haline getirmiş. Bizde ise tam tersi. Futbola yaşam ya da ölüm gibi bakıyoruz. Bunu istemiyorum. Futbol savaşları bitiren harika bir spor. Böyle bakarsak inşallah daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum."