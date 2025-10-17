Can Uzun yıldızları geride bıraktı: İşte güncellenen piyasa değeri

A Milli Takımımızın yıldızlarından Can Uzun, Arda Güler ve Kenan Yıldız değerlerine değer kattı. Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan oyuncusu oldu. Can Uzun da piyasa değerindeki sıçramayla önemli isimleri geride bıraktı.
Alman internet sitesi Transfermarkt, futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.
A Milli Takımımızın yıldızlarından Can Uzun, Kenan Yıldız ve Arda Güler'in yükselen değerleri dikkati çekti.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun'un piyasa değeri 45 milyon euroya yükseltildi. 27 milyon euroluk artışla birlikte genç golcü, Türk futbol tarihinin en değerli üçüncü oyuncusu konumuna geldi.
Zirvede ise Juventus forması giyen Kenan Yıldız yer aldı. Milli yıldızın piyasa değeri 50 milyon eurodan 75 milyon euroya çıktı. Bu yükselişle Kenan, Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan oyuncusu oldu.
İkinci sırada ise Real Madrid forması giyen Arda Güler bulunuyor. 19 yaşındaki yıldızın değeri 15 milyon euroluk artışla 60 milyon euro oldu.
1 Temmuz 2025'ten itibaren en fazla değer kazanan futbolcu Can Uzun oldu. Bu listede Kenan Yıldız ikinci olurken, Arda Güler de 6'ncı sırada yer aldı.
Can Uzun ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginde takımına en çok skor katkısı 21 yaş altı futbolcu oldu. Bu listede Arda Güler ikinci, Kenan Yıldız ise 5. sırada yer aldı.