Canlı yayında açıkladı! Kante transferi için Fenerbahçe'nin eski yıldızı aracı olmuş

Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante ile anlaşarak ses getiren bir transfer hamlesi yaptı. Bu operasyonda sarı-lacivertlilere yardımcı olan isim de ortaya çıktı.

1 /5 Fenerbahçe ara transfer döneminin bombasını N'Golo Kante ile patlattı.

2 /5 Sarı-lacivertliler Fransız orta saha oyuncusu ile anlaşarak ses getiren bir hamle yaptı.

3 /5 Transferde son detayların görüşüldüğü ifade edilirken, Kante'yi ikna eden isimlerden birinin de Fenerbahçe'nin eski yıldızı olduğu ortaya çıktı.

4 /5 A Spor yorumcusu Salim Manav, canlı yayında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: