Canlı yayında açıkladı! Kante transferi için Fenerbahçe'nin eski yıldızı aracı olmuş

Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante ile anlaşarak ses getiren bir transfer hamlesi yaptı. Bu operasyonda sarı-lacivertlilere yardımcı olan isim de ortaya çıktı.

Fenerbahçe ara transfer döneminin bombasını N'Golo Kante ile patlattı.

Sarı-lacivertliler Fransız orta saha oyuncusu ile anlaşarak ses getiren bir hamle yaptı.

Transferde son detayların görüşüldüğü ifade edilirken, Kante'yi ikna eden isimlerden birinin de Fenerbahçe'nin eski yıldızı olduğu ortaya çıktı.

A Spor yorumcusu Salim Manav, canlı yayında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"N'Golo Kante'nin transfer sürecinde, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow'un da katkısının olduğunu öğrendim. Sow'un Kante ile muhabbeti varmış."


#Fenerbahçe
#Moussa Sow
#N'Golo Kante
