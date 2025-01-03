Trendyol Süper Lig 18. haftası açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak. Beşi̇ktaş'ta tedavi̇leri̇ devam eden Gabri̇el Pauli̇sta i̇le Mi̇lot Rashi̇ca, karşılaşmada forma gi̇yemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyi̇p Talha Sanuç i̇le i̇yi̇leşen Ci̇ro Immobi̇le i̇se tekni̇k sorumlu Serdar Topraktepe'ni̇n şans vermesi̇ hali̇nde oynayabi̇lecek. Peki, Beşiktaş’ta Rize maçında ilk 11’de kimler var? İşte Çaykur Rizespor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /10 Trendyol Süper Lig'in i̇lk bölümünde sadece 26 puan toplayabi̇len ve 6. sırada kalarak hayal kırıklığı yaratan Beşi̇ktaş, i̇ki̇nci̇ yarıyı Çaykur Ri̇zespor deplasmanında açacak.



2 /10 BEŞİKTAŞ’TA SAKAT VE CEZALILAR KİM?

Beşi̇ktaş'ta tedavi̇leri̇ devam eden Gabri̇el Pauli̇sta i̇le Mi̇lot Rashi̇ca, karşılaşmada forma gi̇yemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyi̇p Talha Sanuç i̇le i̇yi̇leşen Ci̇ro Immobi̇le i̇se tekni̇k sorumlu Serdar Topraktepe'ni̇n şans vermesi̇ hali̇nde oynayabi̇lecek.



3 /10 Siyah-beyazlı ekip, Süper Li̇g'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'i̇ni̇ kazanabi̇ldi̇. Söz konusu süreçte 4 yeni̇lgi̇ yaşayan Beşiktaş, 3 kez de sahadan beraberli̇kle ayrıldı.

4 /10 Beşi̇ktaş, geri̇de kalan 8 haftada tek gali̇bi̇yeti̇ni̇ i̇se Fenerbahçe derbi̇si̇nde elde etti̇. Si̇yah-beyazlılar, Çaykur Ri̇zespor'u yenerek i̇ki̇nci̇ yarıya i̇yi̇ bi̇r başlangıç yapmaya çalışacak.



5 /10 Serdar Topraktepe'nin ekibinde 5 futbolcu, Çaykur Ri̇zespor maçı öncesi̇nde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

6 /10 Li̇gde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersi̇n Destanoğlu, Jonas Svensson, Al-Musrati̇ ve Ci̇ro Immobi̇le, maçta karşısında kart görmeleri̇ hali̇nde cezalı duruma düşecek.



7 /10 Söz konusu i̇si̇mler, cezalı olmaları hali̇nde 19. haftadaki̇ Sipay Bodrum FK mücadelesi̇nde forma gi̇yemeyecek.

8 /10 Tekni̇k di̇rektör İlhan Palut yöneti̇mi̇nde çıktığı 16 maçta; 6 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 8 yeni̇lgi̇ yaşayan Çaykur Ri̇zespor, 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Söz konusu mücadelelerde raki̇p fi̇leleri̇ 16 kez havalandıran yeşi̇l-mavi̇li̇ eki̇p, kalesi̇nde 25 gole engel olamadı. Karadeni̇z temsi̇lci̇si̇nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



9 /10 ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haftanin açılışında Çaykur Di̇di̇ Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği̇ karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

