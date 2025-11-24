Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları için eski hakemler ne dedi? 'Golün iptal edilmesi gerekiyordu'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşerken sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında eski hakemler, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele etti.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, ikinci yarıda 5 gol buldu.
Kanarya, Marco Asensio’nun 2, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown’un golleriyle 3 puana uzandı.
Karşılaşma sonrasında eski hakemler, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. İşte o yorumlar;
Bahattin Duran: VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil. Bu hareket bana göre sahada faul.
Deniz Çoban: Topun Fred'e yakın olduğu doğru. Rakibi eşit şekilde mücadele etmiyor kolu açık bence bozuyor. Bence faul verilse daha doğru olurdu.
Bülent Yıldırım: Ben de aynı kanaatteyim. Top Fred'in topuyken top nasıl kazanıldı kol engel olarak kullanıldı. Faul olduğunu düşünüyorum.
Bünyamin Gezer: Rizeli oyuncu kolunu rakibinin boğazına doğru koyuyor, bu hareket nizami değil, pozisyon faul.
Fırat Aydınus: Hakem buna sahada faul verse kabul ederim ancak VAR’lık bir durum yok. Bence burada Fred kendini kolay bırakıyor, gol nizami.
Deniz Çoban: Hakemin de çalmaya önce niyeti yok ama sonra öyle bir beden diliyle düdüğü çalıyor. Elle oynama nasıl olmaza bir örnek. Kolların doğal konum da olduğu kesin.
Bahattin Duran: Bu pozisyonda bir ihlal yok. Hatalı karar.
Bülent Yıldırım: Yanlış tespit. Gol olması hakem adına sıkıntılı oldu.
Bünyamin Gezer: Serbest vuruş kararı yanlış. Fred’in doğal olmayan bir genişlemesi yok, son derece hatalı bir karar.
Fırat Aydınus: Rize’nin ikinci golü öncesi verilen serbest vuruş tamamen hatalı. Fred’in kolu kapalı olmasının yanı sıra top omzundan sekiyor.
Deniz Çoban: Umut vaat eden ataktan söz edemeyiz. Kaleye çok uzak, Kerem kurtulsa yanında iki kişi var. Niye sarı kart bu? Ben bu sarı karta asla katılmıyorum.
Bahattin Duran: Ben Laci'nin bu maçta atılmasını kabul edemiyorum. Umut vaat eden atak asla değil. Laci'nin ikinci sarı kartı kesinlikle yanlış.
Bülent Yıldırım: Taktik faul yok. Umut vaat eden atak zaten yok. Hakem çok dar açıda kalınca genişe bakmadan karar verdi. O da oturmadı. Bence de karar yanlıştı.
Bünyamin Gezer: Bu faulün olduğu yerde bazen umut vaat eden atak sebebiyle sarı kart verilebilir. Bu ikinci sarı karttan kırmızı kart kararı yanlış.
Fırat Aydınus: Burada Rize 8 kişi ile atakta ve bu faul ile Laçi Fenerbahçe’nin umut vaad eden atağı kesiyor. O nedenle ikinci sarı kart doğru