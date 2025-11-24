Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları için eski hakemler ne dedi? 'Golün iptal edilmesi gerekiyordu'

Deniz Çoban: Umut vaat eden ataktan söz edemeyiz. Kaleye çok uzak, Kerem kurtulsa yanında iki kişi var. Niye sarı kart bu? Ben bu sarı karta asla katılmıyorum.

Bahattin Duran: Ben Laci'nin bu maçta atılmasını kabul edemiyorum. Umut vaat eden atak asla değil. Laci'nin ikinci sarı kartı kesinlikle yanlış.

Bülent Yıldırım: Taktik faul yok. Umut vaat eden atak zaten yok. Hakem çok dar açıda kalınca genişe bakmadan karar verdi. O da oturmadı. Bence de karar yanlıştı.