Yarı finalde, beş kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan İspanyol devi Real Madrid'i 4-0 gibi net bir skorla eleyen Luis Enrique'nin öğrencileri, Fransa Süper Kupası, Fransa Kupası, Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu sezonki 5. kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.



