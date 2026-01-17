Cimbom’da Torreira depremi! Gelen teklif sonrası menajeri resmen açıkladı: "Motivasyonunu kaybetti, dönmek istiyor"

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA





Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı:





"Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için ciddi çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda ve evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Finansal anlamda da zaten iyi bir birikim yaptı."



