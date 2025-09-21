Cristiano Ronaldo, Felix ve Coman üçlüsü şov yaptı: Asist ve goller havada uçuştu!

Suudi Arabistan Pro Lig 3. haftasında Al Nassr evinde Al Riyadh’ı konuk etti. Karşılaşma Al Nassr’ın 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç Cristiano Ronaldo 2 gol, Felix 2 gol 1 asist kaydetti. Kingsley Coman ise 1 gol 1 asist ile galibiyete ortak oldu. İşte Al Nassr - Al Riyadh maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 3. haftasında Al Nassr, evinde ağırladığı Al Riyadh'ı 5-1'lik skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.



2 /8 Maçın yıldızları Cristiano Ronaldo (2 gol), João Félix (2 gol 1 asist) ve Kingsley Coman (1 gol 1 asist) oldu.



3 /8 Portekizli iki yıldız Ronaldo ve Félix'in muhteşem uyumu, Al Nassr'ı adeta uçurdu.



4 /8 Karşılaşma, Al Nassr'ın hızlı başlangıcıyla renklendi. 6. dakikada João Félix, skoru 1-0 yaptı ve asistini Coman'dan aldı.

5 /8 30. dakikada Kingsley Coman, farkı 2'ye çıkardı. 33. dakikada ise Cristiano Ronaldo sahneye çıkarak 3-0'lık üstünlüğü getirdi. İlk yarı bu skorla bitti.



6 /8 İkinci yarıda Al Riyadh, 51. dakikada Mamadou Sylla'nın golüyle umutlandı (3-1). Ancak Al Nassr pes etmedi: 49. dakikada Félix ikinci golünü attı (4-1), 76. ve 80. dakikalarda Ronaldo'nun iki golüyle skor 5-1'e geldi.

7 /8 Ronaldo, bu gollerle kariyerindeki gol sayısını 945'e yükseltti ve 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı (55 gol geride).