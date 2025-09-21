Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Cristiano Ronaldo, Felix ve Coman üçlüsü şov yaptı: Asist ve goller havada uçuştu!

Cristiano Ronaldo, Felix ve Coman üçlüsü şov yaptı: Asist ve goller havada uçuştu!

09:2521/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Arabistan Pro Lig 3. haftasında Al Nassr evinde Al Riyadh’ı konuk etti. Karşılaşma Al Nassr’ın 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç Cristiano Ronaldo 2 gol, Felix 2 gol 1 asist kaydetti. Kingsley Coman ise 1 gol 1 asist ile galibiyete ortak oldu. İşte Al Nassr - Al Riyadh maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 3. haftasında Al Nassr, evinde ağırladığı Al Riyadh'ı 5-1'lik skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.


Maçın yıldızları Cristiano Ronaldo (2 gol), João Félix (2 gol 1 asist) ve Kingsley Coman (1 gol 1 asist) oldu.


Portekizli iki yıldız Ronaldo ve Félix'in muhteşem uyumu, Al Nassr'ı adeta uçurdu.


Karşılaşma, Al Nassr'ın hızlı başlangıcıyla renklendi. 6. dakikada João Félix, skoru 1-0 yaptı ve asistini Coman'dan aldı. 

30. dakikada Kingsley Coman, farkı 2'ye çıkardı. 33. dakikada ise Cristiano Ronaldo sahneye çıkarak 3-0'lık üstünlüğü getirdi. İlk yarı bu skorla bitti.


İkinci yarıda Al Riyadh, 51. dakikada Mamadou Sylla'nın golüyle umutlandı (3-1). Ancak Al Nassr pes etmedi: 49. dakikada Félix ikinci golünü attı (4-1), 76. ve 80. dakikalarda Ronaldo'nun iki golüyle skor 5-1'e geldi. 

Ronaldo, bu gollerle kariyerindeki gol sayısını 945'e yükseltti ve 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı (55 gol geride).

AL NASSR - AL RİYADH MAÇ ÖZETİ


Al Nassr - Al Riyadh maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Coman
#Felix
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Kahraman kimdir? Hayatı ve biyografisi