Cristiano Ronaldo Galatasaray’ın hayalini yıkıyor: Transferde büyük engel!

Galatasaray, transfer döneminde ses getirecek bir hamle için Manchester City’nin yıldızını hedeflerken, sürpriz bir engelle karşılaştı. Kariyerini Al-Nassr’da sürdürme kararı alan Ronaldo, yıldız futbolcuyu Suudi Arabistan’a transfer etmek için kulüp yönetimine yoğun baskı yapmaya başladı.
Leroy Sane transferi ve Hakan Çalhanoğlu gibi hamlelerle uluslararası arenada da manşetleri süsleyen Galatasaray, bir sonraki sansasyonel transferi için Cristiano Ronaldo engeline takıldı.
Sözcü'nün haberine göre Cristiano Ronaldo, Galatasaray'ın temas halinde olduğu Bernardo Silva'yı Al-Nassr'a kazandırmak için yönetime büyük baskı yapıyor.
Cristiano Ronaldo'nun vatandaşı Bernardo Silva'yla da temasa geçtiği vurgulanırken, Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi kozunu oynuyor.
Öte yandan menajer George Gardi'nin de Bernardo Silva ile görüşüp Galatasaray'ın projelerinden bahsettiği haber detayında yer aldı.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 70 milyon euro olan 30 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediğini defalarca dile getirdi.
Galatasaray’ın bu avantajı, Al-Nassr’ın mali teklifine karşı en büyük kozu
Silva’nın Ronaldo ile yakın dostluğu ve Al-Nassr’ın sunduğu kısa vadeli yüksek maaşın oyuncuyu kararsız bırakabileceği de öne sürüldü.