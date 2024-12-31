Cristiano Ronaldo iddiası gündeme bomba gibi düştü: Efsane geri dönüyor!

Kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr’da sürdüren Cristiano Ronaldo için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. 39 yaşındaki Portekizli yıldızın Avrupa futboluna geri döneceği bildirildi. Detaylar haberimizde.
Kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, yeniden Avrupa futboluna geri dönebilir.
Portekizli efsane, Al-Nassr ile 2. sezonunu geride bırakırken şampiyonluk yaşayamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.
Maisfutebol'un haberine göre, 39 yaşındaki dünya yıldızı, şampiyonluk yarışında olan bir takıma transfer olmak istiyor.
Ronaldo'nun kısa süre içerisinde yeni kulüp arayışlarına başlayacağı öğrenilirken Al-Nassr yöneticilerinin de yıldız futbolcuyu takımda tutmak için ellerinden geleni yapacakları belirtildi.
Al Nassr kariyerinde 83 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu maçlarda 74 gol 18 asistlik performans gösterdi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.