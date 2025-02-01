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Cristiano Ronaldo adım adım 1000 gole yaklaşıyor: Bir ilki başardı!

Cristiano Ronaldo adım adım 1000 gole yaklaşıyor: Bir ilki başardı!

11:221/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr formasıyla gollerine devam ediyor. 39 yaşındaki futbolcu Al Raed maçında 1 gol 1 asist yaparak takımına galibiyeti getirdi. 1000 gol hedefine yaklaşan Portekizli futbolcu aynı zamanda bir ilki başardı. Detaylar haberimizde.

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan Cristiano Ronaldo, yeni rekorlar kırmaya tüm hızıyla devam ediyor.


Futbol kariyerini Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında sürdüren Ronaldo, takımının önceki gün Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Raed’i deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada tarihe geçti.


CR7, kulüp kariyerinde toplamda 700 galibiyete ulaşan ilk ve tek isim olarak adını bu spora yine altın harflerle yazdırmayı başardı.


Al Nassr’daki 66. galibiyetini elde eden Portekizli süperstar, bundan önce sırasıyla; Sporting’de 13, Manchester United’da 214, Real Madrid’de 316 ve Juventus’ta da 91 galibiyet görmüştü.


Al Raed karşısında da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Ronaldo, son 8 lig sınavında takımına 9 gol ve 1 asistlik muhteşem bir katkı sağladı.


Cristiano Ronaldo’nun toplam kaç golü var?


Futbolda 1000 gole ulaşmayı hedefleyen CR7’nin artık bu büyük amacına ulaşmasına da sadece 78 gol kaldı. An itibarıyla kariyerinde toplamda 922 golü olan 39 yaşındaki süperstar, Pro Lig’de 17 mücadelede şu ana kadar 16 kez ağları salladı ve 3 de gol pası verdi.


Bu sezon tüm kulvarlarda ise Ronaldo’nun 29 resmi karşılaşmada 27 golü ve 3 asisti bulunuyor.


#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig

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