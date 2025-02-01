Cristiano Ronaldo’nun toplam kaç golü var?





Futbolda 1000 gole ulaşmayı hedefleyen CR7’nin artık bu büyük amacına ulaşmasına da sadece 78 gol kaldı. An itibarıyla kariyerinde toplamda 922 golü olan 39 yaşındaki süperstar, Pro Lig’de 17 mücadelede şu ana kadar 16 kez ağları salladı ve 3 de gol pası verdi.



