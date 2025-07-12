David De Gea için Süper Lig iddiası: Görüşmeler başladı!

Galatasaray, transfer döneminde adeta şov yapıyor. Victor Osimhen’in Napoli’den kalıcı transferi için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, kaleci pozisyonu için de sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bir yandan Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, kaleci transferi için de çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ter Stegen ve Yann Sommer'e ilgisi devam eden Galatasaray, gündemine David De Gea'yı da aldı.
Sarı-kırmızılıların, Fiorentina ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki kaleci ve kulübüyle ön görüşme yaptığı aktarıldı.
Şartların oluşması durumunda Galatasaray'ın De Gea'yı transfer etmek için resmi girişimlere başlayabileceği belirtildi.
Öte yandan Barcelona'nın kalecilerinden Inaki Pena'nın da Galatasaray'a önerildiği fakat Okan Buruk'un bu transferi veto ettiği ifade edildi.