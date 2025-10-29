Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler de maçın hangi gün oynanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını araştırmaya devam ediyor. Lig'de 17 puanı bulunan siyah-beyazlılar, zorlu derbiden üç puan alarak zirve yarışından kopmamanın planları içerisinde. 22 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanını geçerek lider Galatasaray ile puan farkını kapatmanın hesaplarını yapıyor. Peki Beşiktaş (BJK)-Fenerbahçe (FB) derbi maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte derbi öncesindeki son gelişmeler ve maçın yayın bilgileri.

1 /7 Trendyol Süper Lig'in 11. haftası derbi mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki zorlu derbinin ne zaman ve saat kaçta başlayacağı ise futbol tutkunlarının ilgi alanında. Beşiktaş ve Fenerbahçe hafta sonu oynanacak dev derbi maçın hazırlıklarına devam ederken, karşılaşma akşamı teknik direktörlerin ilk 11 tercihi de merak edilen bir diğer konu. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçından tüm detaylar...

2 /7 BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar akşamı Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma yayıncı kuruluş beIN Sports kanalından naklen ekranlara gelecek.

3 /7 Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe’ye 1 kez kaybetti

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe’yi 9 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, sadece 1 kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynayacak. Ligdeki kötü gidişatını sarı-lacivertliler karşısında tersine çevirmek isteyen Kartal’ın bu derbideki iç saha üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 9 defa karşılaştı.

Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 5 defa berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere yeni stadında 1 kez kaybeden Kara Kartal, attığı 13 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.

4 /7 Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 50 derbide 34 kırmızı kart çıktı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan son 50 derbide 34 kırmızı kart çıktı. Bu 34 kartın 22’sini siyah-beyazlı futbolcular gördü. Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlıların derbide dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de kırmızı kartlar.



Son 50 maçta 34 kırmızı kart İki takım arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan son 50 mücadelede hakemler 34 kez kırmızı kartlarına başvurdu. Bu 34 kartın 22’si ise Beşiktaşlı futbolculara çıktı. Sarı-lacivertli oyuncular da 12 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.



Dolmabahçe’de 14, Kadıköy’de 20 kırmızı Söz konusu süreçte Dolmabahçe’de oynanan maçlarda 14 kırmızı kart gösterildi. Bunların 8’i ev sahibi siyah-beyazlı oyunculara, 6’sı da misafir sarı-lacivertli futbolculara gösterildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan derbilere bakıldığında ise Beşiktaş’ın burada daha hırçın bir görüntü çizdiği göze çarpıyor. Hakemlerin 20 kez başvurduğu kırmızı kartların 14’ünde siyah-beyazlılar cezalandırıldı. Sarı-lacivertli futbolcular ise 6 kez iç sahada oyundan ihraç edildi.

Ligde son 5 müsabakada Beşiktaş’a 3 kırmızı Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin, ligde oynadığı son 5 mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Kartların tamamını siyah-beyazlı oyuncular gördü. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan ve Kartal’ın 1-0 kazandığı maçta Gedson Fernandes çift sarıdan kızarmıştı. 2023-2024’te Ülker Stadyumu’nda sarı-lacivertlilerin 2-1 galip geldiği müsabakada ise Beşiktaşlı Al-Musrati oyundan ihraç edilen tek futbolcuydu. 2022-2023 sezonunda yine Kadıköy’de bu kez Beşiktaş’ın 4-2’le rakibine üstünlük kurduğu karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandıran oyuncu Welinton olmuştu.



