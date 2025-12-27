Dünya bu itirafı konuşuyor! Fenerbahçe ile anılan Lewandowski’den o iddialara flaş yanıt

Adı haftalardır Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski, sessizliğini bozdu. Barcelona ile sözleşmesinin son aylarına giren Polonyalı golcü, katıldığı yayında geleceğine dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldıran o cümleyi kurdu.
Barcelona'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Erobert Lewandowski bu kış transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyor. Tecrübeli oyuncu katıldığı podcast yayınında geleceği hakkında konuştu.
Sözleşmesi bitene kadar Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediğini belirten Robert Lewandowski, "Her şeyi kazanmak istiyorum. Dünya Kupası'na katılmak, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum." dedi.
"Futbolda son zamanlarım olduğunu biliyorum" diyen Polonyalı star, “Hala hırslıyım. Takım çok iyi ilerleme kaydetti. Daha çok alıştık birbirimize ve daha iyi işler çıkarıyoruz. Barcelona'da herkes çok sıkı çalışıyor.” ifadelerini kullandı.