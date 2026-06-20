Dünya Kupası'na vedamız dış basında böyle görüldü: "İmkansız bir ütopya"

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın yankıları dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında karşılaştığı Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Dünya basını bu şok vedayı manşetlerine taşıdı. İşte çarpıcı örneklerden bazıları...
L'Equipe (Fransa)
"Bir devre boyunca sahada sayıca üstün olan Türkiye, Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti."
Le Parisien (Fransa)
"60'tan fazla şut ve sıfır gol; Türkiye'nin Dünya Kupası'nın başından beri yaşadığı verimlilik sorununa dair inanılmaz istatistik."
Marca (İspanya)
"Arda Güler ve Kenan Yıldız Türkiye'nin elenmesini engelleyemedi."
Ge Globo (Brezilya)
"Paraguay baskıya direnerek Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı ve Türkiye'yi eledi."
Ole (Arjantin)
"Alfaro'dan imkansız bir başka ütopya: Paraguay 10 kişiyle direndi ve 2026 Dünya Kupası'nda hayatta kaldı."
A Bola (Portekiz)
"Dünya Kupası'ndan elenen Türkiye'nin acı bilançosu: 62 şut ve sıfır gol."