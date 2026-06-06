Dünya yıldızı attığı yumruk yüzünden Dünya Kupası'nı kaçırabilir!

Portekiz ile Şili arasında oynanan hazırlık maçında yaşanan gerginlik karşılaşmaya damga vurdu.
Portekiz ile Şili arasında oynanan hazırlık maçında yaşanan gerginlik karşılaşmaya damga vurdu. Mücadelenin ilk yarısında Portekizli yıldız Rafael Leao ile Şilili savunmacı Ivan Roman arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
İki oyuncu arasında yaşanan sert diyaloğun ardından Leao'nun rakibine yumruk attığı pozisyon saha içinde tansiyonu yükseltti. Karşılaşmanın hakemi, olayın ardından her iki futbolcuya da kırmızı kart göstererek oyuncuları oyundan ihraç etti.
Yaşanan olayın ardından futbol kamuoyunda Leao'nun alabileceği olası ceza konuşulmaya başlandı. Bazı yorumcular, yıldız futbolcunun sportmenlik dışı hareket nedeniyle ciddi bir disiplin yaptırımıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.
Portekiz Milli Takımı'nın en önemli hücum silahlarından biri olarak gösterilen yıldız oyuncunun durumu, federasyonun ve ilgili disiplin kurullarının vereceği kararın ardından netlik kazanacak.
Hazırlık niteliğindeki karşılaşma futbolundan çok saha içinde yaşanan olaylarla gündeme gelirken, Rafael Leao'nun geleceğine ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.
Rafael Leao, Dünya Kupası öncesinde kulübü Milan ile de yol ayrımında. Yıldız oyuncunun satılabileceği konuşulurken adı sıklıkla Galatasaray'la anılıyor.
Leao'nun Dünya Kupası'nda oynamasının riske girmesi transferle ilgili beklentileri de etkileyecek gibi duruyor. Yıldız oyuncu ile ilgili açıklanacak ceza süreci belirleyecek.