Dünyaca ünlü eski hakem Osimhen’in iptal edilen golünü yorumladı: O detayı açıkladı!

Galatasaray’ın Kocaelispor maçında Victor Osimhen’in attığı ve VAR incelemesi sonrası iptal edilen beraberlik golü, uluslararası futbol kamuoyunun da gündemine oturdu. Futbol dünyasının en saygın isimlerinden, dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier bu kararı yorumladı.

1 /4 Galatasaray’ın Kocaelispor maçında Victor Osimhen’in attığı ve VAR incelemesi sonrası iptal edilen beraberlik golü, uluslararası futbol kamuoyunun da gündemine oturdu.

2 /4 Futbol dünyasının en saygın isimlerinden, dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier, bu karara sert tepki gösterdi.

3 /4 Maçın hakemlerinin pozisyonu VAR'dan izlemelerine rağmen golü iptal etmelerine şaşkınlığını gizleyemeyen Meier, "Anlam veremiyorum. VAR'dan izleyip nasıl yanlış karar verebiliyorlar?" sözleriyle kararı eleştirdi.