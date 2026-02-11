Dünyaca ünlü kulüp açıkladı: ‘Galatasaray’ın yıldızıyla anlaşma sağladık’

Galatasaraylı taraftarları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı takımda sezon sonu, yıldız oyuncuyla yollar ayrılabilir.
Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Bracks, Brezilya temsilcisinin yıldız orta saha için ciddi bir girişimde bulunduğunu doğruladı.
Paulo Bracks, Torreira transferiyle ilgili süreci şu sözlerle anlattı:
"Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu."
Ayrıca Güney Amerika basınında yer alan haberlerde de Torreira ile sene sonunda yeniden masaya oturulacağı iddia edildi.