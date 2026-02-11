Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünyaca ünlü kulüp açıkladı: ‘Galatasaray’ın yıldızıyla anlaşma sağladık’

Dünyaca ünlü kulüp açıkladı: ‘Galatasaray’ın yıldızıyla anlaşma sağladık’

Haber Merkezi
12:4611/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaraylı taraftarları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı takımda sezon sonu, yıldız oyuncuyla yollar ayrılabilir.

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bracks, Brezilya temsilcisinin yıldız orta saha için ciddi bir girişimde bulunduğunu doğruladı.

Paulo Bracks, Torreira transferiyle ilgili süreci şu sözlerle anlattı:

"Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu."

Ayrıca Güney Amerika basınında yer alan haberlerde de Torreira ile sene sonunda yeniden masaya oturulacağı iddia edildi. 

#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Facebook çöktü mü, neden açılmıyor son dakika? Facebook ne zaman düzelecek, neden akış yenilenmiyor?