Dünyaca ünlü yıldızdan şaşırtan itiraf: ‘Babam beni golfçü yapacaktı’

Erling Haaland bunu "Aslında yaşadığım bu süreç oldukça komik, çünkü babamın en büyük hayali benim profesyonel bir golfçü olmamdı. 10 yaşındayken beni golf oynamaya zorladı. 10 yaşımdan 13 yaşıma kadar her hafta golf oynadım" sözleriyle ifade etti.



