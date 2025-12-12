Dünyaca ünlü yıldızdan şaşırtan itiraf: ‘Babam beni golfçü yapacaktı’

Manchester City'nin Norveçli yıldız golcüsü Erling Haaland, katıldığı bir podcast yayınında kariyeriyle ilgili çok şaşırtıcı bir sırrı paylaştı.
Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, The Rest Is Football podcast'inde Gary Lineker ve Alan Shearer'ın konuğu oldu.
25 yaşındaki Norveçli, kendisi gibi futbolcu olan babası Alf-Inge Haaland'ın en büyük hayalinin kendisinin profesyonel bir golfçü olması olduğunu söyledi.
Premier Lig'de Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City formaları giymiş olan Alf-Inge Haaland, oğlunun üç yıl boyunca düzenli şekilde golf oynaması için büyük çaba sarf etmiş.
Erling Haaland bunu "Aslında yaşadığım bu süreç oldukça komik, çünkü babamın en büyük hayali benim profesyonel bir golfçü olmamdı. 10 yaşındayken beni golf oynamaya zorladı. 10 yaşımdan 13 yaşıma kadar her hafta golf oynadım" sözleriyle ifade etti.
Babası eldiven takmasını yasaklamış
Haaland çocukluk yıllarında televizyonda maç izlerken futbolcuların eldiven takmasından estetik olarak etkilendiğini ancak babasının koyduğu yasak nedeniyle kendisinin eldiven giyemediğini de ifade etti.