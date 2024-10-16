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Dursun Özbek'ten flaş hamle! Futbolcular sevindi

Dursun Özbek'ten flaş hamle! Futbolcular sevindi

12:3216/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Galatasaray'da bir süredir oyunculara ödenmediği iddia edilen şampiyonluk primi için sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray'da futbolculara ödenmediği belirtilen şampiyonluk primi için harekete geçildi.

Milliyet'ye yer alan habere göre, 5 milyon euroluk şampiyonluk priminin yarısı hesaplara yatırıldı.

Haberde kalan kısmın ise önümüzdeki günlerde ödeneceği belirtildi.

Mali kongrede büyük destek alarak ibra edilen yönetimin bu moralle futbolcuların primlerini ödeyeceği ifade edildi.

Dursun Özbek ve kurmayları prim ödemelerinin takıma olumlu yansımasını bekliyor.

#Dursun Özbek
#Galatasaray
#Prim

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