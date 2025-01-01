Dybala için tartışılan açıklama: "Onun takımdan gitmesi gerekiyor"

Son günlerde adı Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan Arjantinli 10 numara Paulo Dybala için efsane bir isimden tartışma çıkartan bir açıklama geldi.
Son günlerde adı Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan Arjantinli 10 numara Paulo Dybala için efsane bir isimden tartışma çıkartan bir açıklama geldi.
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilmişti. Hatta önceki günlerde Galatasaray'ın bu transfer için görüşmeler yaptığı ve ciddi bir yol kat ettiği belirtilmişti.
Roma'nın efsane isimlerinden Antonio Cassano, adı transfer iddialarına karışan Dybala'nın takımdan ayrılması gerektiğini söyledi. Cassano'nun sözleri Roma'da tartışma çıkardı.
Antonio Cassano: "Paulo Dybala, kendisiyle birlikte oynayan kimseyi daha iyi hale getirmedi. Bu Roma için büyük bir sorun. Pellegrini ile birlikte Dybala'nın gitmesi gerekiyor. Roma'nın asıl büyük sorunu bu."
Dybala, Roma'da birçok taraftarın en sevdiği futbolcu konumunda. 31 yaşındaki oyuncu, son oynanan karşılaşmalarda etkili performanslar da sergiledi.
Dybala, Roma takımıyla çıktığı 97 resmi maçta 39 gol atarken 20 de asist yapma başarısı gösterdi. Arjantinli futbolcu, Roma takımıyla 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finali oynamıştı. Dybala ve takımı o karşılaşmada Sevilla'ya penaltılarda kaybetmişti.
Ocak ayında takıma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Talisca'nın dışında Dybala ile de ilgilendiği öne sürülmüştü.
Galatasaray'da Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakma düşüncesinde olmasından dolayı Dybala'yı gündeminde tutuyor.