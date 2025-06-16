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Edin Dzeko anlaşma sağladı: 2 yıllık imza atıyor

Edin Dzeko anlaşma sağladı: 2 yıllık imza atıyor

14:0616/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’den ayrılan Bosnalı efsane forvet Edin Dzeko, kariyerine İtalya’da devam edecek. Fiorentina, 38 yaşındaki deneyimli golcüyle prensipte anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, yeni takımına imza atmak üzere.


La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Fiorentina, tecrübeli golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak için prensipte anlaşma sağladı.


İtalyan kulübü, 38 yaşındaki oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş içeren iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Anlaşmada performansa dayalı bonusların da yer alacağı belirtiliyor.


Bosnalı futbolcu şu anda serbest durumda ve yeni bir proje için görüşmelere açık. Fiorentina ise deneyimli bir forvet arayışında Dzeko’yu ideal isim olarak görüyor.


Önümüzdeki günlerde transferin açıklanmasının an meselesi olduğu kaydedildi.


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