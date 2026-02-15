Yeni Şafak
Efsane futbolcudan dev kulübe çağrı: ‘Aradığınız golcü Victor Osimhen’

Efsane futbolcudan dev kulübe çağrı: 'Aradığınız golcü Victor Osimhen'

15/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Galatasaray’ın süper yıldızı için Chelsea sesleri yeniden yükseliyor. Maviler’in eski futbolcusu John Obi Mikel, forvet arayışındaki Londra ekibine vatandaşını işaret etti.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için transfer açıklaması geldi.


Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde Osimhen için birkaç kez Chelsea açıklaması yapan Jhon Obi Mikel, Nijeryalı vatandaşı için yine benzer bir açıklamaya imza attı.


Chelsea'nin santrfor transferi için kimi hedeflemesi gerektiğine yönelik soruya cevap veren Mikel, tereddütsüz Osimhen dedi.


Osimhen için, "Oyunu genişletebilir, arkadan koşabilir, gol atabilir, her şeyi yapabilir." diyen Mikel, Nijeryalı yıldızın kulüp ve uluslararası futboldaki tecrübesine de dikkat çekti.


Mikel, "Büyük maçları nasıl kazanacağını bilen, büyük maçlarda nasıl gol atacağını bilen, doğru zamanda doğru yerde nasıl oynayabileceğini bilen deneyimli bir santrfora ihtiyacınız var. Osimhen, Chelsea'nin aradığı deneyimli santrfor." sözlerini sarf etti.


Galatasaray forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Victor Osimhen, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.


