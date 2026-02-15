Efsane isimden Sacha Boey'e olay sözler: "10 milyon euroya bile..."

Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'ten kiralık olarak geri getirdiği Sacha Boey hakkında sürpriz bir açıklama geldi. Alman ekibinin efsane ismi, Fransız yıldız için Bayern yönetimine çağrıda bulundu.
İki yıl önce 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olan ancak sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle beklenen etkiyi yapamayan Sacha Boey için Almanya’dan sert bir yorum geldi.
Bayern efsanesi Lothar Matthaus, oyuncunun geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray’ın kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonuna değinen Matthaus, sarı-kırmızılıların bu rakamı ödemeyeceğini iddia etti:
"Galatasaray'ın 15 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor. Açıkçası bu parayı Boey için ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum. Kimse bugünkü performansıyla o rakamları vermez."
Boey’in Bayern Münih seviyesinde olmadığını savunan efsane futbolcu, Alman devine oyuncuyu elden çıkarma tavsiyesi verdi:
"Bayern'e geri dönmesine 'dur' işareti koyarım. Bayern'in onu 10 milyon euroya bile göndermesi gerektiğini düşünüyorum. Münih’te kalıcı olması artık mümkün değil."