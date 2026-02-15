Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Efsane isimden Sacha Boey'e olay sözler: "10 milyon euroya bile..."

Efsane isimden Sacha Boey'e olay sözler: "10 milyon euroya bile..."

20:3215/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'ten kiralık olarak geri getirdiği Sacha Boey hakkında sürpriz bir açıklama geldi. Alman ekibinin efsane ismi, Fransız yıldız için Bayern yönetimine çağrıda bulundu.

İki yıl önce 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olan ancak sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle beklenen etkiyi yapamayan Sacha Boey için Almanya’dan sert bir yorum geldi.

Bayern efsanesi Lothar Matthaus, oyuncunun geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray’ın kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonuna değinen Matthaus, sarı-kırmızılıların bu rakamı ödemeyeceğini iddia etti:


"Galatasaray'ın 15 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor. Açıkçası bu parayı Boey için ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum. Kimse bugünkü performansıyla o rakamları vermez."

Boey’in Bayern Münih seviyesinde olmadığını savunan efsane futbolcu, Alman devine oyuncuyu elden çıkarma tavsiyesi verdi:

"Bayern'e geri dönmesine 'dur' işareti koyarım. Bayern'in onu 10 milyon euroya bile göndermesi gerektiğini düşünüyorum. Münih’te kalıcı olması artık mümkün değil."

#Galatasaray
#Sacha Boey
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE