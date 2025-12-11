Emre Akbaba 2. Lig'e transfer oluyor: Sürpriz teklifi kabul etti

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen orta saha oyuncusu Emre Akbaba, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor. 33 yaşındaki deneyimli isim, 2. Lig'ten gelen teklifi kabul etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Emre Akbaba için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Eflatun-sarılılarla sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli ismin devre arasında takımdan ayrılacağı yazıldı.
Fanatik'te yer alan habere göre; 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, devre ara transfer dönemi için Emre Akbaba ile anlaşma sağladı. İki kulüp arasında gerçekleşecek görüşmelerin ardından transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
Bir sonraki sezonun planlamasına şimdiden başlayan yeşil-beyazlılar, Emre Akbaba transferiyle ilk hedefini gerçekleştirmek üzere.