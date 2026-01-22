Yeni Şafak
En Nesyri dünya devinin yolunu tuttu: Zorunlu satın alma bedeli de ortaya çıktı

09:1722/01/2026, Perşembe
Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri dönemi sona eriyor. Sarı lacivertli takımda, Faslı oyuncu dünya devinin yolunu tutmaya hazırlanıyor. En Nesyri’nin zorunlu satın alma bedeli de ortaya çıktı.

Fenerbahçe yaklaşık 20 milyon Euro bedelle En Nesyri’yi Sevilla’dan kadrosuna katmıştı.

Faslı oyuncunun performansı tartışmalara da neden oldu.

Sarı lacivertli takımda En Nesyri ile yollar ayrılıyor.

İngiltere’den gelen teklifleri reddeden oyuncu, Juventus’a ‘Evet’ dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre Juventus, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. 

8 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 20 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunacak.

Ayrıca Juventus, En-Nesyri'nin sezonun geri kalanındaki maaşının da tamamını karşılayacak.

En Nesyri bu gece İstanbul'a dönüyor.

