En Nesyri için rekor teklif: Süper Lig tarihine geçecek rakam!

Fenerbahçe’nin 2024 yazında Sevilla’dan 19.5 milyon euro’ya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübünün radarında. Victor Osimhen transferinde sonuç alamayan Suudi ekibi, rotasını En-Nesyri’ye çevirdi. Al Hilal oyuncu içi Fenerbahçe’ye rekor seviyede bir teklif sundu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Faslı golcü En-Nesyri ile Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ilgileniyor.
Victor Osimhen'e yaptığı yüksek maaşlı teklifler kabul görmezken rotayı En Nesyri'ye çeviren Al-Hial, rekor bir bonservisle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
40 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Africafoot’un oyuncuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Al Hilal En-Nesyri için 30 milyon euroluk resmi bir teklif sundu.
Ancak Fenerbahçe bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi ve golcü oyuncunun bonservisi için 40 milyon euro talep etti.
27 yaşındaki En-Nesyri daha önce Suudi Arabistan Ligi’nde oynamaya sıcak bakmasa da, Al Hilal’in yaptığı yüksek maaş teklifleri ve kulübe yeni teknik direktör olarak Simone Inzaghi'nin getirilmesi sonrası, bu yeni maceraya daha açık hale geldi.
Öte yandan Fas futbolunun eski yıldızlarından Salaheddine Bassir, En-Nesyri’ye Premier Lig’i tercih etmesi yönünde tavsiyede bulundu.
Ancak En-Nesyri’nin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.