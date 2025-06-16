En Nesyri için rekor teklif: Süper Lig tarihine geçecek rakam!

27 yaşındaki En-Nesyri daha önce Suudi Arabistan Ligi’nde oynamaya sıcak bakmasa da, Al Hilal’in yaptığı yüksek maaş teklifleri ve kulübe yeni teknik direktör olarak Simone Inzaghi'nin getirilmesi sonrası, bu yeni maceraya daha açık hale geldi.