Eski Fenerbahçeli golcüden Real Madrid’in yıldızına zehir zemberek sözler

Bir dönem Fenerbahçe'de oynamış, şuan CD Rayo Sanluqueño forması giyen 45 yaşındaki futbolcu Daniel Güiza, ülkesinde El Chiringuito programına konuk oldu.
Tecrübeli isim, çocukluktan itibaren Real Madrid taraftarı olduğunu söyledi. İspanyol devi hakkında konuşan Güiza, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior için açtı ağzını, yumdu gözünü.
Vinicius Junior'ın davranışlarını beğenmediğini ifade eden Güiza; ''Real Madrid'in şimdi ki kadrosundan bir ismi değiştirirdim. Bunu söylemek doğru olmaz ama Vinicius'u kovardım!" dedi.
Brezilyalı oyuncunun taraftarkarı kışkırtmaya yönelik hareketlerde bulunduğunu söyleyen 45 yaşındaki oyuncu, "Saygı bekliyorsan önce insanlara saygı duymalısın. Vinicius'la ilgili her şey beni rahatsız ediyor." diye konuştu.
"Vinicius maç boyu söyleniyor." diyen Güiza, "Altı üstü futbol bu. Bu oyunda temas var. VAR var." diyerek sözlerini sonlandırdı.
Daniel Güiza'nın Vinicius Junior hakkında söylediklerini destekleyenler kadar tepki gösterenler de oldu.