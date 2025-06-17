Eski Galatasaraylı futbolcu Fenerbahçe’den iki yıldızı transfer ediyor

Trendyol 1. Lig’i şampiyon tamamlayarak 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, transfer döneminde hareketli günler yaşıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Selçuk İnan’ı getiren yeşil-siyahlılar, İnan’ın transfer listesi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. İnan, Fenerbahçe’den iki yıldızı transfer etmek istiyor.
Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve yıllar sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, ilk olarak teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdi.
Yeşil-siyahlılar, genç teknik adamın listesi doğrultusunda yeni sezonun transfer çalışmalarına da başladı.
Körfez ekibi ilk olarak Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Ardından da Çaykur Rizespor'la sözleşmesi biten Ali Sowe'la masaya oturuldu.
İki oyuncuyla da görüşmeleri sürdüren Kocaelispor, şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Brezilyalı Lincoln Henrique'ye kancayı taktı.
Körfez ekibi, iki oyuncu için de Fenerbahçe Yönetimine mesaj gönderdi ve randevu talep etti.
Taraflar bu hafta sonuna kadar bir araya gelecek. Eğer anlaşma sağlanırsa bu kez oyuncuların menajerleriyle masaya oturulacak.