Eski Süper Lig yıldızı cezaevindeki günlerini anlattı: ‘Hiçbir farkım yok’

14:5529/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Brezilyalı efsanevi futbolcu 2023'te aldığı 9 yıl hapis cezasını 2025'te Brezilya'da çekmeye başladı. Tecavüz suçlamasıyla Tremembé Cezaevi'nde tutulan 41 yaşındaki yıldız, cezaevi hayatını ilk kez detaylıca anlattı.

Brezilyalı eski yıldız Robinho, tecavüz nedeniyle ülkesinde cezaevinde kalıyor. Cezaevi günlerine dair konuşan Robinho, diğer mahkumlardan hiçbir farkı olmadığını söyledi.


Robinho, "Yemek saatlerim, beslenme düzenim, uyku saatlerim, diğer mahkumlarla aynı. Hiç farklı yemek yemedim ve hiç farklı bir davranış görmedim. Çalışma sırası bana geldiğinde, diğer mahkumlarla aynı işi yapıyorum. Futbol oynamak istediğimizde, pazar günleri boş zamanlarımız oluyor ve oynamamıza izin veriliyor." dedi.


Robinho, ayrıca, "Cezaevinde olmanın tüm zorluklarına rağmen, Tanrı'ya şükür, her zaman aklım başımda ve diğer tüm mahkumların yaptığı her şeyi yapıyorum." sözlerini sarf etti.

Önemli bir futbolculuk kariyerine sahip olan Robinho, kariyerinde; Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi önemli Avrupa ekiplerinin yanı sıra Türkiye'de de Sivasspor ve Başakşehir formaları giymişti.


