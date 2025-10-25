Çetiner'in spor yazarı olarak görev yapmakta olduğu Fanatik gazetesinden yapılan açıklamada, deneyimli gazetecinin vefatıyla ilgili olarak "Türk sporunun duayen isimlerinden aynı zamanda da Fanatik'in usta yazarlarından biri olan Faik Çetiner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.



