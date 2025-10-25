Türk spor basınının duayen isimlerinden Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Türk spor basınının duayen isimlerinden Faik Çetiner vefat etti.
Çetiner'in spor yazarı olarak görev yapmakta olduğu Fanatik gazetesinden yapılan açıklamada, deneyimli gazetecinin vefatıyla ilgili olarak "Türk sporunun duayen isimlerinden aynı zamanda da Fanatik'in usta yazarlarından biri olan Faik Çetiner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
FAİK ÇETİNER KİMDİR?
1956'da İstanbul'da doğan Faik Çetiner, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine 1975 yılında Tercüman'da başlayan Çetiner, 1990 yılında Meydan'a geçti.
Televizyon kariyerine 1994 yılında Kanal 6'da Bizim Stadyum'u sunarak başlayan deneyimli gazeteci, 1996 yılında HBB'ye geçti. 1998'de atv'ye transfer olan Faik Çetiner, daha sonra TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8 ve Habertürk gibi kanallarda da çalıştı.
Faik Çetiner son olarak Fanatik gazetesinde köşe yazarı olarak görev yapmaktaydı. Çetiner, 2023 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından by-pass ameliyatı olmuştu.