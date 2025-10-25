Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türk sporunun duayen gazetecisi hayatını kaybetti: Faik Çetiner kimdir?

Türk sporunun duayen gazetecisi hayatını kaybetti: Faik Çetiner kimdir?

11:1025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk spor basınının duayen isimlerinden Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Türk spor basınının duayen isimlerinden Faik Çetiner vefat etti.



Çetiner'in spor yazarı olarak görev yapmakta olduğu Fanatik gazetesinden yapılan açıklamada, deneyimli gazetecinin vefatıyla ilgili olarak "Türk sporunun duayen isimlerinden aynı zamanda da Fanatik'in usta yazarlarından biri olan Faik Çetiner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.


FAİK ÇETİNER KİMDİR?


1956'da İstanbul'da doğan Faik Çetiner, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine 1975 yılında Tercüman'da başlayan Çetiner, 1990 yılında Meydan'a geçti.



Televizyon kariyerine 1994 yılında Kanal 6'da Bizim Stadyum'u sunarak başlayan deneyimli gazeteci, 1996 yılında HBB'ye geçti. 1998'de atv'ye transfer olan Faik Çetiner, daha sonra TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8 ve Habertürk gibi kanallarda da çalıştı.


Faik Çetiner son olarak Fanatik gazetesinde köşe yazarı olarak görev yapmaktaydı. Çetiner, 2023 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından by-pass ameliyatı olmuştu.

#Faik Çetiner
#Fanatik
#spor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?