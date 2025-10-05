Yeni Şafak
Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Licka'dan olay sözler: Bir numaralı eşeğim

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Licka'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:


"Problem nedir? Gol yok bunu kabul ediyoruz fakat yediğimiz goller de çocukça goller. Mesela bugünkü goller gibi. İkinci yarı başlamadan önce soyunma odasında ilk yarıda oluşan pozisyonların analizini yaptık, aynı gösterdiğim pozisyonlardan golleri yedik. Bu iki gol de tamamen aynı goldü. Aynı hataları biz tekrar ediyoruz. Süper Lig seviyesinde bu hataları yapamazsınız ama biz bu hataları tekrar ediyoruz. Ben bunu anlayamıyorum gerçekten. Konuşuyoruz, analiz yapıyoruz..."

"Oyuncularıma yardımcı olmaya çalışıyorum fakat anlamıyorlar ve ben artık ne yapabilirim. Mesela; Samsun maçından sonra iki haftadır çalıştığımız şey savunma. Hep buna benzer şeyler çalışıyoruz. Ömrümü harcadım, zamanımı harcıyorum ama biz tekrar ediyoruz bu hataları açıkçası söylemek gerekirse eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim ve sorumlu da benim."

"8 maç yaptık, 1 galibiyetimiz var ve görebildiğimiz üzere Süper Lig seviyesinde bir takıma sahip değiliz. Bu kötü durumdan geri dönmek için ne yapılması gerekiyor, hayatta da olduğu gibi futbolda da aynı şekilde çalışmamız gerekiyor. Eğer gerçekten bir insan çalışmayı isterse o zaman yapabilir. Bugün yediğimiz iki golü görüyorum ve artık inanıyorum ki biz ilerleme kaydedemiyoruz."

#Süper Lig
#Fatih Karagümrük
#Gaziantep FK
