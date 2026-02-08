Yeni Şafak
Fatura ona kesildi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı

8/02/2026, Pazar
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan ancak golcü transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'de, sürpriz bir karar alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de sportif direktör Devin Özek dönemi sona eriyor. Sarı lacivertli yönetim, ara transferde beklentileri karşılayamayan sportif direktör ile sezon sonunda yolları ayrılmayı planlıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yabancı kontenjanının boşaltılmaması ve gerçekleşmeyen golcü transferinden sorumlu tutulan Özek de veda etmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde beklenen santrfor hamlesini gerçekleştiremezken hücum hattını büyük bir riske soktu.

Sarı lacivertlilerde bu başarısızlığın başlıca sorumlusu olarak Sportif Direktör Devin Özek gösteriliyor.

Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek, sezon başında sarı lacivertlilerde sportif direktör olarak görevlendirilmişti.

