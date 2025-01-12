Fenerbahçe Ahmed Kutucu için takas formülünü devreye aldı

Eyüpspor forması giyen ve bu sezon başarılı bir grafik çizen Ahmed Kutucu, transferin gözde ismi olmaya devam ediyor. Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu için takas formülünü devreye aldı.

1 /6 Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu, önemli kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2 /6 Son olarak Fenerbahçe'nin devreye girdiği golcü oyuncu için takas formülü masada...

3 /6 Sarı-lacivertliler, sezon sonu kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki genç futbolcu için Eyüspor'a Levent Mercan ya da Bartuğ Elmaz'ı ve üzerine bir miktar para önerecek.

4 /6 Bu sezon Eyüp'te 19 karşılaşmada görev alan Ahmed Kutucu, attığı 9 gol ve yaptığı 5 asistle dikkatleri üzerine çekti.

5 /6 Almanya doğumlu oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...