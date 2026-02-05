Fenerbahçe aradığı forveti buldu: İstanbul’a getirmek için çalışma yapılıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de gündem forvet. Sarı lacivertliler golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Son olarak N’Golo Kante’yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, golcü bir oyuncu da almak istiyor.
En Nesyri ve Jhon Duran’ın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe’de golcü kalmadı.
Her ne kadar Sidiki Cherif gelmiş olsa da ve takım içerisinde uç noktada oynayacak birileri bulunsa da, taraftarlar bu durumdan memnun değil.
Fenerbahçeli yöneticiler de rotasını Almanya’ya çevirdi.
Devin Özek, Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick ile görüşmelere başladı.
Leverkusen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmezken, oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakılıyor.
Bu sezon toplamda 25 maça çıkan ve 10 gol ile 3 asist yapan, Çek forvet için; Fenerbahçe’nin bonservis planını devreye soktuğu öğrenildi.
Transferin Avrupa listesine yetişemeyeceği fakat yarın akşama kadar bitebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe’nin Patrik Schick’i İstanbul’a getirmek için çalışmalar yaptığı ifade edildi.
Schick’in sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.