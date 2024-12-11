Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde. UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 18.30’da başlayacak. Maçı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncular merak ediliyor. Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek. Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor. İşte ilk 11’ler…
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.
Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.
Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.
FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?
Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.
Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.
Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.
Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.
FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
3 Samet Akaydin
6 Alexander Djiku
16 Mert Müldür
10 Dusan Tadic
5 İsmail Yüksek
18 Filip Kostic
34 Sofyan Amrabat
70 Oğuz Aydın
9 Edin Dzeko
97 Allan Saint-Maximin
ATHLETİC BİLBAO
13 Julen Agirrezabala
3 Dani Vivian
4 Aitor Paredes Gol
17 Yuri Berchiche
18 Oscar de Marcos
7 Alex Berenguer
8 Ohian Sancet
16 Inigo Ruiz
24 Benat Prados t
9 Inaki Williams
12 Gorka Guruzeta