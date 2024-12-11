Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde. UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 18.30’da başlayacak. Maçı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncular merak ediliyor. Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek. Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor. İşte ilk 11’ler…

1 /12 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

2 /12 Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

3 /12 Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.



4 /12 Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.



5 /12 FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.



6 /12 Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.

7 /12 Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.



8 /12 Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

9 /12 ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.



10 /12 Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.



11 /12 FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER FENERBAHÇE 40 Dominik Livakovic 3 Samet Akaydin 6 Alexander Djiku 16 Mert Müldür 10 Dusan Tadic 5 İsmail Yüksek 18 Filip Kostic 34 Sofyan Amrabat 70 Oğuz Aydın 9 Edin Dzeko 97 Allan Saint-Maximin























