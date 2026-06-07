Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en kritik günlerinden biri olan 7 Haziran 2026 Pazar günü (bugün) itibarıyla sarı-lacivertli camiada büyük maraton başladı. Dün gerçekleştirilen gergin ve hararetli idari kurulun ardından, bugün kulübün yeni başkanını belirleyecek olan tarihi oy kullanma işlemi için sandıklar kuruldu. Milyonlarca taraftarın gözü Kadıköy'e çevrilmişken, oy kullanacak üyeler "Fenerbahçe seçimi saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek?" sorusunun yanıtını arıyor.

1 /6 Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en kritik günlerinden biri olan 7 Haziran 2026 Pazar günü (bugün), sarı-lacivertli camia yeni başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.



2 /6 Dün (6 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un ilk gününde idari ve mali raporların görüşülmesi, gergin anlar ve başkan adaylarının konuşmalarıyla tamamlandı. Bugün ise oy kullanma işlemiyle kulübün geleceği şekillenecek.



3 /6 Kaç üye oy kullanacak? Genel kurula 44 bin 741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. Aidat borcu olmayan ve gerekli şartları taşıyan üyeler oy verebilecek.

4 /6 Başkan Adayları Başkanlık yarışı Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçiyor. Her iki adayın da yönetim kurulu asil ve yedek listeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Dün kongrede adaylar kürsüye çıkarak vaatlerini açıkladı ve camiaya seslendi.



5 /6 Fenerbahçe Başkanlık Seçimi oy kullanımı saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek?



Oy verme işlemi 7 Haziran 2026 Pazar günü (bugün), Şükrü Saracoğlu Stadyumu yanında eski Kenan Evren Lisesi arazisinde (açık alanda) kurulacak sandıklarda yapılacak.

